Trump Oo ku Dhawaaqay in uu Xayiraaddii ka Qaaday Dekedaha Iiraan

Trump ayaa ku dhawaaqay in uu xayiraaddii ka qaaday dekedaha Iiraan, isaga oo ka dalbaday in ay iyana furaan marin-biyoodka Hormuz — wuxuu sheegey in Iiraan aysan marnaba yeelan karin Nukliyeer, isaga oo intaasi ku daray in uu go’aan kama-danbeys ah ka soo-saarayo heshiiska Iiraan — Truth Social.
Trump, ayaa wax yar ka hor sheegay: “Waxaan hadda geli doonaa qolka xaaladaha deg deg ah ee Aqalka Cad , si aan uga gaaro go’aanka kama dambaysta ah ee ku saabsan heshiiska nukliyeerka ee Iiraan.”
Wuxuu intaa ku daray in shirkan uu ka soo bixi-doono “Heshiis… ama dagaal.”