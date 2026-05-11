Iiraan Oo Jawaab Adag ka Bixisay Diidmadii Trump Ee Jawaab Celintii Xalay

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan ayaa sheegtay in soo jeedinta Tehran ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda hadda jirta laguna furo marjinka Hormuz ay ahayd “mid mas’uuliyad leh oo deeqsinimo leh.” Waxay ku eedaysay Washington inay soo jeedisay dalabyo aan macquul ahayn.
Hadallada afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda, Esmaeil Baghaei, ayaa yimid kadib markii Madaxweyne Trump uu diiday soo jeedinta beddelka ah ee Iiraan ee ku aaddan qorshaha Mareykanka ee wadahadallo nabadeed.
Mr. Baghaei ayaa ku adkaystay in dalabkooda – oo ay ku jirto in la sii daayo hantida Iiraan ee ku xayiran dibadda – ay yihiin “xuquuq sharci ah” oo Tehran leedahay.
Qiimaha saliidda ayaa mar kale kacay kadib ismariwaaga cusub ee u dhexeeya Tehran iyo Washington, iyadoo ay jirto niyad‑jab isa soo taraya oo ku saabsan rajada ah in dhawaan la fududeeyo xayiraadaha saaran maraakiibta ka gudbaya marinka Strait of Hormuz.