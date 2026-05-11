Faransiiska iyo Kenya oo Martigalinaya Shir caalamiya.

Nairobi ayaa martigelinaysa shir-madaxeedka Africa Forward Summit, kaas oo si wadajir ah u hogaaminayaan Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo Madaxweynaha Kenya William Ruto, iyadoo kulankan uu isu keenayo hoggaamiyeyaasha Afrika, maalgashadayaasha caalamiga ah iyo madaxda waaweyn ee ganacsiga.
Shirkan oo socon doona muddo labo maalmood ah ayaa diiradda saaraya xoojinta iskaashiga Afrika iyo caalamka, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha, tamarta dib loo cusboonaysiin karo, tiknoolajiyadda casriga ah iyo iskaashiga amniga.
Masuuliyiinta qabanqaabada ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid lagu doonayo in lagu abuuro fursado maalgashi oo cusub, isla markaana lagu xoojiyo xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya Afrika iyo Yurub.
Shirkan ayaa sidoo kale loo arkaa mid astaan u ah isbeddelka istaraatiijiyadda Faransiiska ee Afrika, iyadoo Paris ay u muuqato inay ka guureyso xiriirkii hore ee ku dhisnaa siyaasadda iyo saameynta milatari, una jihaysanayso iskaashi dhaqaale iyo maalgashi toos ah.
Falanqeeyayaal ayaa tilmaamaya in tani ay ka tarjumayso dadaal Faransiisku ku doonayo inuu dib ugu qeexo kaalintiisa Afrika, gaar ahaan xilli ay sii kordhayaan tartanka caalamiga ah ee saameynta qaaradda.
Doorashada magaalada Nairobi, caasimadda Nairobi, ayaa loo arkaa mid istaraatiiji ah, maadaama Kenya ay tahay xarun ganacsi iyo mid maalgashi oo muhiim u ah Bariga Afrika.
Shirkan ayaa sidoo kale lagu tilmaamay kii ugu horreeyay ee heer sare ah oo Faransiis iyo dalal Afrikaan ah si gaar ah loogu qabto waddan ku hadla afka Ingiriisiga, taas oo muujinaysa isbeddelka habka ay Paris ula macaamilayso gobolka.
Masuuliyiinta ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee shirkan ay tahay in la abuuro xilli cusub oo iskaashi dhaqaale oo siman, kaas oo ku saleysan dano wadajir ah halkii uu ka ahaan lahaa ku tiirsanaan ama gargaar.
Shirkan ayaa la filayaa inuu soo saaro heshiisyo iyo ballanqaadyo maalgashi oo ku saabsan tamarta, kaabeyaasha dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda, iyadoo la rajeynayo in uu noqdo bilow cusub oo lagu xoojinayo xiriirka Afrika iyo saaxiibadeeda caalamiga ah.