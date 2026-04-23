Iiraan Oo Markii Ugu Horeysay Heshay Lacagihii ay kusoo Rogtay Maraakiibta ka Gudbaya Hormuz

Lacagtaa oo gaaraysa labo milyan oo dollar halkii markab oo inta badan lagu bixinayo nidaamka lacagta dhishitaalka ah ee crypto ama lacagta Shiinaha ee Yuan.
Iiraan ayaa heshay lacagihii u horreeyay oo ay bixinayaan maraakiibta ganacsiga ee ka gudbaya marin-biyoodka Hormuz, ka dib markii ay horey khidmad lacag bixin ah ugu soo rogtay markab kasta oo doonaya inuu si ammaan ah uga gudbo Hormuz.
