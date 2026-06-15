Tuesday, June 16, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Madaxweyne Ciro Oo si Rasmi ah Xadhiga Uga Jaray Safaaradda Somaliland Ee Magalada Qudus..

by Heemaaln
0 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Somaliland ayaa si rasmi ah safaaradeeda Israa’iil uga furatay magaalada Qudus waxaana furitaanka safaarada ka hadlay Madaxweyne Cirro.

“Maanta waxa ay ummadda Jamhuuriyadda Somaliland u tahay maalin guul Qaran iyo taariikh muhiim ah.

Waxa aanu si rasmi ah u furnay Safaaraddii ugu horraysay ee Jamhuuriyadda Somaliland ku yeelato dal si rasmi ah u aqoonsaday madaxbannaanideeda, taas oo laga hirgeliyey magaalada Qudus.”

Wasiirka Arrimaha-dibedda Israel ayaa sheegey in safaarada Somaliland laga furay Caasimada Israel ee Qudus, xilli dunida Islaamku u aqoonsan tahay caasimadda Falastiin.