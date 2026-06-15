Madaxweyne Ciro Oo si Rasmi ah Xadhiga Uga Jaray Safaaradda Somaliland Ee Magalada Qudus..

Somaliland ayaa si rasmi ah safaaradeeda Israa’iil uga furatay magaalada Qudus waxaana furitaanka safaarada ka hadlay Madaxweyne Cirro.
“Maanta waxa ay ummadda Jamhuuriyadda Somaliland u tahay maalin guul Qaran iyo taariikh muhiim ah.
Waxa aanu si rasmi ah u furnay Safaaraddii ugu horraysay ee Jamhuuriyadda Somaliland ku yeelato dal si rasmi ah u aqoonsaday madaxbannaanideeda, taas oo laga hirgeliyey magaalada Qudus.”
Wasiirka Arrimaha-dibedda Israel ayaa sheegey in safaarada Somaliland laga furay Caasimada Israel ee Qudus, xilli dunida Islaamku u aqoonsan tahay caasimadda Falastiin.