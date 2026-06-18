Madaxweyne Ku-xigeenka Mareykanka Oo Sheegay In Trump Iyo Netenyaahu sii kala Fogaanayaan

Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, JD Vance ayaa dhaliil u jeediyay Israa’iil, isagoo si cad u sheegay Netanyahu iyo siyaasiyiinta garabka middig inaysan xataa awood u lahayn difaaca Israa’iil.Waxaa kaloo uu si adag u diiday weerarrada ay Israa’iil ka fuliso Lubnaan oo u sheegay in rayid badan lagu waxyeelleeyo.
Isagoo si gaar ah uga hadlay wasiirrada garabka midig ee Israa’iil, Itamar Ben-Gvir iyo Bezalel Smotrich, kuwaas oo dhaliilay heshiiska Mareykanka uu la gaaray Iiraan ,wuxuu yiri:
“Waxaan arkay Ben-Gvir iyo Smotrich oo heshiiska weeraraya. Jawaabtaydu waxay tahay: Maxay tahay qorshihiinnu? Waxaad tihiin dal ay ku nool yihiin 9 milyan oo qof. Ma ku xallin kartaan dhibaato kasta oo amni inaad dad dishaan? .”
Vance wuxuu sidoo kale uga digay Israa’iil inay khalad istiraatiiji ah tahay inay weerarto ama ka hor timaaddo saaxiibka ugu awoodda badan ee weli garab taagan oo uu ula jeedo Mareykanka.
Madaxweyne Ku-xigeenka Mareykanka, JD Vance ayaa sheegay hadii Trump uu arko ineysan isla jaanqaadi karin himilooyinka nidaamka siyaasadeed ee ISRL iyo danaha shacabka Mareykanka, wuxuu Trump dooranayaa inuu mudnaanta siiyo danaha Mareykanka.
“Labadii meelood saddex meel hubkii Israa’iil difaacayay saddexdii bilood ee la soo dhaafay waxaa dhisay oo lagu bixiyay kharashkiisa shacabka Mareykanka ee canshuur-bixiyeyaasha ah.”
Wuxuu intaas ku daray:“Dhibaatada ugu weyn ee Israa’iil ma aha Donald Trump. Qof kasta oo Israa’iil jooga oo u malaynaya in dhibaatadiisa ugu weyn uu yahay Madaxweynaha Mareykanka waa inuu xaqiiqada wajaho.
Trump waa saaxiibka ugu awoodda badan ee Israa’iil haysato”
Vance wuxuu sheegay:“Donald Trump waa hoggaamiyaha keliya ee dunida ee Israa’iil ay ka heli karto inuu taageerro, cid kale ma heli karaan…Haddii aan ka tirsanaan lahaa golaha wasiirrada Israa’iil, ma weerareen saaxiibka ugu awoodda badan ee aan dunida ku leeyahay.”
Markii wax laga weydiiyay warar sheegaya in Netanyahu uu ka xanaaqsan yahay wada-hadallada Mareykanka iyo Iiraan, wuxuu yiri:
“Waxaan arkay warbixintaas, laakiin waligii Netanyahu wax uu ka sheegayo arrintan kama maqal . Waxaa laga yaabaa inuu dad kale wax u sheegayo oo uusan aniga ii sheegin.”
Mareykanka ayaa ka sii fogaanaya Netenyaahu, iyada oo Trump & ku-xigeenkiisa JD ay si isku mid ah u dhaleecaynayaan Israel.