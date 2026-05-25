Sacuudiga Oo Warbixin ka soo Saaray Dhaqaalaha Uga Baxa Xoolaha Nool Ee Uu ka Keeno Somaliya Sudan Iyo Jabuuti.

Hay’adda Tirakoobka Sacuudiga ayaa warbixin ay maanta baahisay waxaa lagu sheegay in Sacuudiga uu shantii sanno ee la soo dhaafay soo dhoofsaday xoolo nool oo qiimahoodu uu gaarayo $5.3 bilyan oo dollar.

Warbixintan waxaa kaloo lagu soo bandhigay dalalka ugu badan ee xoolaha u dhoofiya Sacuudiga iyo muddadaa qiimaha xoolaha ay dhoofiyeen;

1. Suudaan , waxay Sacuudiga u dhoofisay xoolo nool oo isku darka shantii sanno ee u dambeysay uu qiimahoodu gaarayo $2.53 bilyan

2. Soomaaliya ayaa sidoo kale xoolo qiimahoodu gaarayo $910 milyan u dhoofisay Sacuudiga.

3. Jordan ku dhowaad $480 milyan

4. Romania ku dhowaad $290 milyan

5. Jabuuti ku dhowaad $270 milyan