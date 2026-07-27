“Afar Caruura Ayaa Madaxwaynaha u Xidhan Oo Dhulkoodii Cagaf galiyay.”Odayaal ka Qayliyay by Heemaaln July 27, 2026 July 27, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 6 Weerar Dhanka Internetka ah Oo lagu Beegsaday Mashruuca tamarta Nukliyeerka Hindia 21 Qof Oo Xabaal Wadareed Loogu Sameeyay Duleedka Adhi-Caddeeye Ee Sool Duqeymo iyo Dagaalo Wali ka Socda Lubnaan Hargeysa: ”Waxaan ka daba Tegayaa Hadal been ah oo Hore loo Sheegay”Boqor Yaasiin Xaaji Muuse Boqor 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Xuutiyiinta Yemen iyo kooxaha Ciraaq Ee ay Taageerto Iiran Oo Wadajir u Weeraray Sacuudiga next post “Dadka Naga Tagay Hargeysa Waxan Leeyahay Maxaabiista ky Darsada.”M/Firdhiye Oo Luqadii Ugu Adkayd ugu Goodiyey Somaliland