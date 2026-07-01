Diyaaradaha Dagaalka Turkiga oo ka Qaybgalay Dhoolatus Lagu Qabtay Muqdisho.

Diyaaradaha dagaalka ee Turkiga, gaar ahaan kuwa F-16 ee lagu taageeray dib u dhiska ciidamada cirka Soomaaliya, ayaa si weyn uga qayb qaatay xuska 1-da Luulyo ee 66-guurada xorriyadda dalka, iyagoo sameeyay dhoolatus hawada Muqdisho.
Diyaaradaha ayaa ka babanayay cirka caasimadda, iyagoo watay calanka Soomaaliya, isla markaana muujinayay awood ciidan iyo horumar laga sameeyay dib u soo nooleynta ciidanka cirka. Duuliyayaal Soomaaliyeed oo tababar heer sare ah soo qaatay ayaa fuliyay howlgalkan, taas oo muujinaysa in Soomaaliya ay dib u yeelanayso awood duulimaad oo si tartiib ah u soo kabanaysa.
Dhoolatuskan ayaa ka mid ahaa bandhigyo ballaaran oo ka dhacay Muqdisho, waxaana goob-joog ka ahaa Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, kuwaas oo shacabka kula dabaal degay Taalada Daljirka Daahsoon. Dadweyne badan ayaa isugu soo baxay waddooyinka muhiimka ah ee caasimadda si ay u daawadaan bandhigga.
Sidoo kale, ciidamada qalabka sida ayaa soo bandhigay dhoolatus isku dhafan oo ay ku jireen cutubyo kala duwan oo lugta ah, gaadiid gaashaaman, iyo fardo si nidaamsan u socda. Bandhiggan ayaa muujinayay isku-duubnida iyo awoodda ciidanka, iyadoo si gaar ah diiradda loo saaray horumarinta hannaanka militariga.
Dowladda Soomaaliya ayaa sanadihii u dambeeyay waday dadaallo lagu xoojinayo ciidamada qalabka sida, gaar ahaan dib u dhiska ciidanka cirka oo muddo dheer hakad ku jiray. Taageerada caalamiga ah, gaar ahaan Turkiga, ayaa door weyn ka ciyaartay tababarka iyo qalabaynta ciidamada.
Si kastaba ha ahaatee, xuska sanadkan ayaa loo arkay mid astaan u ah dib u soo kabashada awoodda milatari iyo muhiimadda midnimada qaran, xilli dowladdu ay sii waddo qorshayaal lagu casriyeynayo hay’adaha amniga iyo difaaca dalka.