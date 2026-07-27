Dowladda Aljeeriya oo 41-sano kadib Safaarad ka furatay Somaliya. by Heemaaln July 27, 2026 July 27, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 3 Madaxweynaha Turkiga Erdogan Oo ka Deyriyay Xaalada Shucuubta Islaamka. Ciidanka Sheekh Shariif Oo Deeq Geel ah lagu Wareejiyay Odayaasha Beesha Habarjeclo Oo si Adag Ugu Digay M/Ciro Siidaynta Maxaabiista Dhulbahante. Dawladda Mareykanka Oo Sheegtay in Isreal xaq u Leedahay Cidda ay Aqoonsanayso. 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Trump Oo si Adag Uga Jawaabay Diidmadii Nataniyahu Ee Hubka Laga Iibinayay Turkiga next post Dowladda Soomaaliya oo u yeertay Safiirka Kenya u fadhiya Somaliya.