Iiraan oo War ka soo Saartay ka Qaybgalka Koobka Adduunka Ee 2026-ka

Xiriirka Kubadda Cagta ee Iiraan ayaa ku dhawaaqay in xulka qaranka Iiraan uu “si dhab ah oo aan shaki ku jirin” uga qayb geli doono Koobka Adduunka ee 2026-ka, kaas oo lagu qaban doono dalalka Maraykanka, Mexico iyo Kanada. Si kastaba ha ahaatee, xiriirku wuxuu sheegay in “dalka martigelinaya ay tahay inuu tixgeliyo walaacyada iyo arrimaha ay Iiraan qabto,” sida ay werisay wakaaladda wararka ee IRNA ee Iiraan.
Xiriirku wuxuu carrabka ku adkeeyay in “ka qaybgalka Iiraan uu yahay arrin la hubo, isla markaana aysan jirin wax cadaadis dibadeed ah oo ka hor istaagi kara,” isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in dalka martigelinaya uu ixtiraamo oo uu tixgeliyo walaacyada Iiraan.
Waxa kale oo uu sheegay in “Iiraan ay tartanka uga qayb geli doonto iyadoo ilaalinaysa diinteeda, dhaqankeeda iyo qiyamkeeda,” wuxuuna adkeeyay in “dagaalka dhabta ahi uu ka dhaco gudaha garoonka kubadda cagta.” Sidoo kale, wuxuu uga digay dalka martigelinaya inuu isku dayo in khilaafaadka loo raro meelo kale oo ka baxsan ciyaaraha, isagoo xusuusiyay dadka waayo-aragnimada shacabka Iiraan u leeyihiin la tacaalidda caqabadaha iyo duruufaha adag.