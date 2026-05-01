Trump oo ka hadlay soo jeedin cusub oo Iran ah. “Kuma qanacsani”

HNN: Madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn soo jeedin cusub oo wadaxaajood ah oo ay Iran soo bandhigtay, iyadoo wadahadalladii nabadda ay hakad galeen.

– Waqtigan xaadirka ah kuma qanacsani waxa ay soo bandhigayaan, ayuu Trump u sheegay warbaahinta Washington, kadib markii la ogaaday in Iran ay soo gudbisay soo jeedin cusub iyada oo loo sii marayo dhexdhexaadiyayaal ku sugan Pakistan.

– Waxay dalbanayaan waxyaabo aanan aqbali karin, ayuu sii raaciyay sida ay sheegtay Reuters.

Isla mar ahaantaana, Trump wuxuu ballanqaaday in dhaqaalaha uu hagaagi doono marka dagaalku dhammaado.

– Marka dagaalkan uu dhammaado, qiimaha saliidda, shidaalka iyo wax kasta kale si weyn ayuu hoos ugu dhici doonaa, ayuu ku dooday.

Heemaal News Network.