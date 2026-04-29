Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Elon Musk Oo Dacwad Culus ku soo Oogay Shirkadda OpenAI

Ganacsadaha caanka ah ee tiknoolajiyadda Elon Musk ayaa ka hor muuqday maxkamad ku taalla Mareykanka, isagoo markhaati ka bixinayay dacwad culus oo uu ka gudbiyay shirkadda OpenAI — shirkad uu ka mid ahaa aas-aasayaasheedii hore ka hor inta uusan ka bixin sanadihii ugu horreeyay ee dhismaheeda.

Dacwadda uu gudbiyay Musk ayaa salka ku haysa eedeymo culus oo uu u jeediyay OpenAI iyo madaxeeda ugu sarreeya Sam Altman, isagoo ku doodaya in shirkaddu ay ka baxday hadafkii markii hore lagu aas-aasay ee ahaa in la dhiso caqli macmal ah oo faa’iido u leh bini’aadamka oo dhan, isla markaana aan loo adeegsan dano ganacsi oo gaar ah.

Musk ayaa sheegay in markii OpenAI la aasaasayay sanadkii 2015 ay ahayd hay’ad aan faa’iido doon ahayn, taasoo ballan qaaday in cilmi-baarista AI-ga si furan loo wadaagi doono si looga hortago in shirkado yar ay awood gaar ah ku yeeshaan tiknoolajiyadda mustaqbalka. Si kastaba, wuxuu ku eedeeyay shirkadda inay si tartiib tartiib ah uga leexatay mabda’aas kadib markii ay heshiisyo balaayiin dollar ah la gashay Microsoft, taas oo uu sheegay inay ka dhigtay shirkad si weyn u raadisa faa’iido dhaqaale.

Qareennada Musk ayaa maxkamadda ka sheegay in xiriirka dhow ee ka dhexeeya OpenAI iyo Microsoft uu abuuray su’aalo waaweyn oo ku saabsan cidda dhab ahaantii maamusha tiknoolajiyadda AI-ga iyo sida faa’iidooyinka dhaqaale loogu kala qeybsanayo shirkadaha waaweyn ee arrintan ku lugta leh.

Dhanka kale, OpenAI ayaa si adag isaga difaacday eedeymaha loo jeediyay, iyadoo sheegtay in qaab dhismeedkeeda cusub uu ahaa mid lama huraan u noqday si loo helo maalgelin ballaaran oo lagu horumariyo teknoolajiyadda AI-ga, maadaama tartanka caalamiga ah uu aad u xoogeystay, gaar ahaan shirkadaha sida Google, Meta iyo shirkado kale oo caalami ah.

Shirkaddu waxay sheegtay in horumarinta nidaamyada AI-ga casriga ah ay u baahan tahay kharash aad u badan oo dhinaca qalabka, cilmi-baarista iyo khubarada ah, taasoo ka dhigaysa mid adag in lagu sii shaqeeyo qaab aan faa’iido doon ahayn.

Khilaafkan sharci ayaa si weyn usoo jiitay indhaha caalamka, maadaama uu iftiiminayo muran ka sii weyn oo ka dhex jira hoggaamiyeyaasha tiknoolajiyadda dunida—murankaas oo ku saabsan cidda xakameyn doonta caqliga macmalka ah, sida loo ilaalin karo hufnaanta teknoolajiyaddan, iyo haddii AI-gu uu noqon doono adeeg guud oo bini’aadamka anfaca ama aalad ay maamulaan shirkado waaweyn oo dano gaar ah leh.

Falanqeeyayaal badan ayaa aaminsan in natiijada kasoo baxda dacwaddan ay saameyn ku yeelan karto mustaqbalka warshadaha AI-ga, iyadoo laga yaabo inay horseeddo sharciyo cusub iyo doodo caalami ah oo ku saabsan maamulka teknoolajiyadda ugu awoodda badan ee dunida maanta.

