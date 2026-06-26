Garsooraha Caalamiga ah Ee Somaliyeed Cartan Oo Gaaray dalka Kuwait.

Garsooraha caalamiga ah ee Soomaaliyeed Cumar Cabdulqaadir Cartan ayaa gaaray dalka Kuwait, kadib martiqaad rasmi ah oo uga yimid Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Kuwait, Sheekh Axmed Al-Yuusuf.
Garsoore Cumar ayaa loo xushay inuu dhex-dhexaadiyo kulanka u dhexeeya Kuwait SC iyo Al-Qadsiya, kaas oo la ciyaari doono 29-ka Juun 2026, kana tirsan kulamada ugu dambeeya ee horyaalka Zain Premier League.
Markii uu gaaray Kuwait, waxaa si rasmi ah u soo dhaweeyay Safiirka Soomaaliya ee Kuwait, Cabdullaahi Maxamed Sheekh, masuuliyiin ka tirsan Xiriirka Kubadda Cagta Kuwait iyo wakiillo ka socday shirkadda Al Shaayic.