Thursday, June 18, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Hogaamiyaha Iran Oo Sheegay inuu Aqbalayo Heshiiska inkastoo uu Qabo Fikrad ka duwan’

by Heemaaln
1 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Mojtaba Khamenei ayaa soo saaray fariin cusub oo uu kaga hadlayo heshiiskii ay la agleen Mareykanka.

“Anigu, mabda’ ahaan, waxaan qabay aragti ka duwan tan; hase yeeshee, maadaama madaxweynaha sharafta leh ee Iran — isagoo ah madaxa Golaha Sare ee Ammaanka Qaranka — uu ii ballanqaaday isaga oo ku hadlaya magaciisa iyo magaca xubnaha kale ee golaha, in la ilaalin doono xuquuqda shacabka Iran iyo tan Jabhadda Iska-caabbinta, .”isla markaana uu si cad u aqbalay masuuliyaddaas, waxaan bixiyey oggolaanshahayga.” ayaa lagu yiri fariinta.

Macnaha guud ahaan waa in Mojtaba Khamenei uu sheegayo inuusan markii hore taageersanayn heshiiska is-afgaradka.

Balse waxaa uu xusay uu oggolaaday kadib markii madaxweynaha Iran, Masoud Pezeshkian, uu si cad ugu ballanqaaday in xuquuqda shacabka Iran iyo danaha waxa uu ugu yeeray “Jabhadda Iska-caabbinta” la ilaalin doono, isla markaana uu qaadan doono masuuliyadda arrintaas.