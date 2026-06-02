Iran “Hadii Weeraradu sii Socdaan Waanu Joojin doonaa Wada-hadalada..”

Afhayeenka Baarlamaanka Iiraan, Mohammad Bagher Ghalibaf, ayaa khadka taleefanka kula hadlay afhayeenka Baarlamaanka Lubnaan, Nabih Berri, isaga oo sheegay in Tehran ay ka go’an tahay in xabbad-joojin laga hirgeliyo dhammaan Lubnaan, gaar ahaan koonfurta dalka.
Ghalibaf ayaa sheegay in haddii weerarrada iyo dambiyada ay sii socdaan, Iiraan ay joojin doonto wada-hadallada socda. Waxa uu sidoo kale xusay in xiriirka u dhexeeya Iiraan iyo Lubnaan uu yahay mid adag oo aan kala go’ lahayn.
Mas’uulka Iiraan ayaa sheegay in haddii heshiis laga gaaro dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka, heshiiskaasi uu ku jiri doono joojinta weerarrada dhammaan jihooyinka gobolka, gaar ahaan Lubnaan. Waxa uu intaas ku daray in haddii weerarradu sii socdaan, Iiraan aysan kaliya joojin doonin wada-xaajoodyada balse ay si toos ah uga hor imaan doonto Israa’iil.
Dhankiisa, Berri ayaa uga mahadceliyey Iiraan taageerada ay siisay Lubnaan muddadii xiisaddu jirtay.
Wararkan ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha u dhexeeya Iiraan, Mareykanka iyo Israa’iil, halka dagaallada u dhexeeya Israa’iil iyo kooxda Hezbollah ay weli sii xoogaysanayaan.