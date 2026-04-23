Iran Oo la Sheegay inay Haysato Kumannaan Miino Badeed ah oo Awood u leh inay Xiraan Hormuz

Iran ayaa la sheegay inay haysato kumannaan miino badeed ah oo awood u leh inay xiraan marin-biyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz meel halbowlaha u ah ganacsiga tamarta caalamka.
Sida uu tilmaamay Pentagon, nadiifinta miinooyinkaas haddii la nadiifinayo waxay qaadan kartaa ugu yaraan lix bilood. Laakiin khubaradu waxay xusayaan in xitaa tiro yar oo ka mid ahi ay curyaamin karto isu socodka maraakiibta, iyagoo gelinaya qalqal dhaqaale oo degdeg ah.
Qiyaasaha ayaa muujinaya in Iran ay si diyaarsan u hayso inta u dhaxaysa 2,000 ilaa 6,000 miino badeed ah. Qaar waa kuwo fudud qaraxyo sabbeeya ama ku xiran hoosta badda oo ku qarxa marka la taabto.
Kuwa kale se waa kuwo casri ah oo xeel dheer; waxay dareemaan dhawaaqa, cadaadiska, ama calaamadaha magnetic ee markabka, ka dibna waxay weeraraan xilliga ugu habboon iyagoo badda u beddelaya meel halis qarsoon oo aan la saadaalin karin.