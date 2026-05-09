Iran Oo Weerar Afka ku Qaaday Trump kana Hadashay Arimo la Xiriira Dagaalka

Sarkaal sare oo ka tirsan Golaha Siyaasadda Dib-u-habeynta Iran, Hassan Rasouli, ayaa sheegay in dadaallada Madaxweyne Donald Trump ee lagu kala fogeynayo madaxda Iran ay yihiin dagaal nafsiyeed.
Wareysi uu siiyay wakaaladda rasmiga ah ee IRNA, Rasouli wuxuu sheegay in Mareykanka iyo Israa’iil ay isku dayayaan inay guul ku gaaraan iyagoo abuura kala qaybsanaan iyo khilaaf gudaha madaxda Iran, iyada oo aan xabbad la ridin.
Si kastaba, wuxuu sheegay in Tehran ay dunida u muujisay sawir mideysan oo diyaar u ah difaac, isagoo xusay in cidda weerarka waddaa aysan gaarin hadafyadii ay horay u qorsheysteen.
Iran wali si rasmi ah ugama jawaabin soo jeedintii ugu dambeysay ee Washington ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka, iyadoo labada dhinac ay si rasmi ah ugu jiraan xabbad-joojin inkastoo iska horimaadyo goos-goos ah laga soo sheegay Marinka Hormuz. Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in Washington ay filayso jawaabta Tehran maalinta Jimcaha.
Dhanka kale, ururka Hezbollah ayaa sheegay inuu 26 weerar ku qaaday ciidamada Israa’iil ee koonfurta Lubnaan tan iyo galabnimadii Khamiista, xilli Israa’iil ay sii xoojisay duqeymaha ay ka waddo dalkaasi, kuwaasoo la sheegay inay dileen in ka badan 30 qof maalintii Jimcaha.
Safiirka Iran ee Qaramada Midoobay Amir Saeid Iravani ayaa ugu baaqay Golaha Ammaanka inuu si cad u cambaareeyo cunaqabateynta iyo xanibaadda uu Mareykanku ku hayo dekedaha Iran iyo weerarrada lagu bartilmaameedsanayo maraakiibteeda shidaalka, isagoo ku tilmaamay tallaabo sharci darro ah oo halis sii kordhinaysa xiisadda.
Hay’adda Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay (FAO) ayaa sheegtay in qiimaha cunnada adduunka uu kordhay 2 boqolkiiba bishii Abriil marka loo eego sanadkii hore, iyadoo colaadaha Bariga Dhexe qeyb ka yihiin kororkaasi oo gaaray heerkii ugu sarreeyay tan iyo 2023.
Sidoo kale, qiimaha shidaalka Brent ayaa kor u kacay ilaa 3 boqolkiiba, inkastoo kororkaasi dib u yaraaday kadib rajo laga muujiyay heshiis dhow oo dhexmara Mareykanka iyo Iran.