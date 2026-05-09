Trump oo soo Rogay Sharci Somalida Saamaynaya.

Maamulka Madaxweyne Donald Trump ayaa Jimcihii ku dhawaaqay qorshe uu ku ballaarinayo ololaha lagu laalo dhalashada muwaadiniinta Mareykanka ee asal ahaan ku dhashay dibadda, kuwaas oo lagu eedeeyay inay si khiyaano ah ku heleen jinsiyadda ama ay galeen dambiyo culus.
Waaxda Caddaaladda Mareykanka ayaa sheegtay inay horgeysay maxkamado federaal ah dacwado ka dhan ah 12 qof oo laga yaabo in dhalashadooda lagu helay hab sharci-darro ah ama xog qarin ah.
Dadkaas ayaa lagu eedeeyay inay si ula kac ah u qariyeen macluumaad muhiim ah intii lagu jiray habka ay ku codsanayeen jinsiyadda Mareykanka, taas oo saameyn ku yeelan lahayd oggolaanshahooda.
Dowladdu waxay sheegtay in tallaabadan ay qayb ka tahay dadaal lagu xoojinayo nidaamka socdaalka iyo la dagaallanka khiyaanada la xiriirta jinsiyadda.
Nidaamka loo yaqaan dhalasho kala noqoshada ayaa ah mid sharci ahaan adag, waxaana lagu fuliyaa kaliya marka maxkamad federaal ah ay caddeyso eedeymaha loo haysto qofka.
Taariikh ahaan, Mareykanku si aad u xaddidan ayuu u adeegsan jiray habkan, iyadoo tobanaan sano gudahood la diiwaangeliyay boqollaal kiis oo kaliya.
Hadda, maamulka ayaa muujinaya inuu doonayo in si joogto ah loo kordhiyo tirada kiisaska la baarayo, taas oo dhalisay dood sharci iyo walaac siyaasadeed.
Dhammaan kiisaska la gudbiyay waxay weli ku jiraan marxalad maxkamadeed, waxaana dadka la eedeeyay loo oggol yahay inay is difaacaan kahor inta aan go’aan kama dambeys ah la gaarin.