Guddiga Doorashada Qaranka oo War xasaasi ah soo saaray (Akhrisio)

Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha (GMDQS) ayaa si rasmi ah u shaaciyay liiska saddex xubnood oo ka haray xubnihii ku guuleystay kuraasta Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kadib doorashadii golahaas oo dhacday 10-kii May 2026.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha guddiga ayaa lagu sheegay in guddigu, isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah iyo masuuliyadda ka saaran maamulka geeddi-socodka doorashooyinka, uu dhammeystiray xaqiijinta iyo shaacinta xubnaha ku soo baxay kuraastan, kuwaas oo ka mid ah kuraasta Golaha Wakiillada ee maamulka Koonfur Galbeed.
Sida ku cad warqadda guddiga, saddexda xubnood ee la shaaciyay ayaa kala ah:
Cabdullaahi Maxamed Xaamud Cabdi, oo ku guuleystay kursi ka tirsan degmada Karaama.
Maxamed Armo Maxamed Qooshow, oo matalaya degmada Waaberi.
Maxamed Ismaaciil Iimooge, oo ku guuleystay kursiga degmada Towfiiq.
Guddiga ayaa xusay in saddexdan xubnood ay ka mid yihiin 95-ka xubnood ee la qorsheeyay inay ka koobnaadaan Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, kuwaas oo noqon doona hay’adda sharci-dejinta ee maamulkaasi.
Shaacinta liiskan ayaa imaaneysa xilli ay socdaan dadaallo lagu dhammaystirayo dhismaha hay’adaha maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo guddiga doorashooyinka uu hore u soo saaray liisaska xubno kale oo ku guuleystay kuraasta golaha. Saddexdan xubnood ayaa la sheegay inay yihiin xubnihii ugu dambeeyay ee ka harsanaa natiijooyinka la sugayay.
Arrintan ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo lagu soo afjarayo marxaladda doorashada Golaha Wakiillada Koonfur Galbeed, taasoo fure u noqon doonta dhammaystirka dhismaha hay’adaha dowlad-goboleedka iyo qabsoomidda tallaabooyinka xiga ee siyaasadeed ee maamulka.
Ilaa hadda ma jirto wax cabasho rasmi ah oo guddiga ka soo gaartay natiijooyinka la shaaciyay, hase yeeshee indhaha siyaasiyiinta iyo bulshada ayaa hadda ku sii jeeda habka loo dhammaystiri doono howlaha harsan ee la xiriira dhismaha iyo shaqo-bilowga Golaha Wakiillada cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.