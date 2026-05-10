Iran Oo Uga Digtay Britain iyo Faransiiska inay Ciidamo Keenaan Marinka Hormuz

Iran ayaa uga digtay Faransiiska iyo Britain in u dirista ciidamadooda marinka biyaha ee Hormuz ay la kulmi doonto jawaab degdeg ah oo ka timaadda Iran.
Maalmihii la soo dhaafay, Faransiiska iyo Britain ayaa ku dhawaaqay inay u dirayaan maraakiibtooda dagaalka gaar ahaan kuwa wax burburiya marinka Hormuz.
Labadan dal ee Yurub ayaa sheegay in ciidamadan loo dirayo si ay uga qeyb qaataan howlgal caalami ah oo lagu sugayo amniga maraakiibta iyo isu socodka badda ee Hormuz .
Waxay sidoo kale sheegeen in howlgalkaasi bilaaban doono marka uu dhammaado dagaalka.
Xiisadda la xiriirta amniga marin-biyoodkan ayaa sii kordhay toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii Iran ay xirtay Hormuz Strait.
Tehran ayaa hore uga digtay in joogitaan kasta oo ciidan shisheeye ah oo ku dhow marin-biyoodkan loo tixgelin doono “fal cadownimo.”