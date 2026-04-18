Iran: “Waxaan Darseynaa soo Jeedinno Cusub Ee Wada-hadalada Oo ka timid Mareykanka.”

Golaha Sare ee Amniga Qaranka ee Iran (SNSC) ayaa maanta ku dhawaaqay in dalka uu daraasad ku samaynayo “soo-jeedimo cusub” oo ka yimid Mareykanka, isagoo sidoo kale ka digay in wadahadallada Iran aysan wax tanaasul ah u samayn doonin Washington.
War-saxaafadeed uu goluhu soo saaray oo lagu daabacay warbaahinta rasmiga ah ayaa lagu yiri: “Maalmihii u dambeeyay, iyadoo taliyaha ciidanka Pakistan uu ku sugnaa Tehran oo dhexdhexaadin ka ah wadaxaajoodyada, Mareykanku wuxuu soo bandhigay soo-jeedimo cusub, kuwaas oo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ay hadda daraasad ku hayso, welina jawaab kama bixin.”
War-saxaafadeedka ayaa intaas ku daray in wafdiga wadaxaajoodyada Iran “uusan sameyn doonin wax tanaasul ah, dib u gurasho, ama heshiis dhexdhexaad ah, isla markaana uu si buuxda u difaaci doono danaha shacabka Iran.”
Soo bandhigista soo-jeedimahan cusub ayaa timid saacado kadib markii Iran ay ku dhawaaqday inay dib u xidhay marinka Hormuz, iyadoo jawaab u ah xayiraadda joogtada ah ee Mareykanka ku hayo dekedaheeda. Tani waxay keentay in Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu uga digto Washington isku day kasta oo “caburin” ah.
Golaha Sare ee Amniga Qaranka ayaa sheegay in “Iran ay go’aansatay inay si buuxda u maamusho oo u kormeerto maraakiibta mara marinka Hormuz ilaa dagaalku gebi ahaanba ka dhammaanayo,” isagoo xusay in xayiraadda Mareykanka ay ka hortagayso xitaa “furitaan xaddidan oo shuruudo ku xiran.”
Tehraan ayaa ugu baaqday Ururka Iskaashiga ee Shanghai inuu cambaareeyo weerarada Israel iyo Mareykanka ee Iran
Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa ugu baaqday Ururka Iskaashiga Shanghai (SCO) inuu cambaareeyo weerarradii dhowaan ay fuliyeen Mareykanka iyo Israa’iil.
Wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee IRNA ayaa sheegtay in Mohammad Rasoul Jafari, wakiilka joogtada ah ee Iran u fadhiya SCO, uu codsigan u gudbiyay isagoo ku hadlaya magaca Tehran.
Ururka Iskaashiga Shanghai (SCO) wuxuu leeyahay 10 xubnood oo rasmi ah, kuwaas oo ay ku jiraan Iran, Pakistan, iyo Belarus. Afghanistan iyo Mongolia waa xubno kormeere ah, halka 16 dal—oo ay ka mid yihiin Turkey, Azerbaijan, Masar, Qatar, iyo Imaaraadka Carabta—ay yihiin “la-hawlgalayaal wada-hadal” ee ururka.
Doorka ururkan badanaa waa mid astaan uun ah , balse wuxuu siinayaa hoggaamiyeyaasha fursad ay ku muujiyaan aragtiyahooda iyo dhaliilaha ay wadaagaan.