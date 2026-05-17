Kuuriyada Koonfureed Oo Iran ka Dalbaday inay Cadayso Weerarka lagu Qaaday Markabkeedii Marayay Hormuz.

Kuuriyada Koonfureed ayaa ka codsatay Iran inay caddeyso mowqifkeeda ku aaddan weerarkii dhawaan lagu qaaday mid ka mid ah maraakiibteeda xamuulka ah neel u dhow marin biyoodka Hormuz.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Koonfureed, Wasiirka Arrimaha Dibadda Cho Hyun ayaa khadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa Iran, Seoul iyo Tehran waxay sii wadi doonaan xiriirkooda iyo wada tashigooda si loo xaqiijiyo ammaanka marin biyoodka Hormuz.
Sarkaal u hadlay Kuuriyada Koonfureed ayaa horay u sheegay in ay aad u yar tahay suurtagalnimada in weerarka uu fuliyo dal aan Iran ahayn.
Sida laga soo xigtay saraakiisha Seoul, markabka xamuulka ah ee HMM Namo waxaa ku dhacay “laba madfac oo aan la aqoonsan” May 4-teedii.
Weerarka ayaa waxyeello u geystay markabka wuxuuna dab qabadsiiyay qolka matoorka.
Markabkan ayaa ku safrayay calanka Panama, waxaana gacanta ku haysa shirkadda maraakiibta ee Kuuriyada Koonfureed ee HMM.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqday Jimcihii May 15, in ay u qaaday markabka xamuulka ah ee waxyeelladu gaartay dalkeeda.