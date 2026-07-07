Markab Marayay Marinka Hormuz Oo la Weeraray Maanta

Hay’adda UK Maritime Trade Operations ee Britain ayaa sheegtay inuu mar kale dhacay shil badda ah oo uu la kulmay markab shidaal sida oo marayay marin-biyoodka Hormuz Strait.
Sida ay hay’addu sheegtay, markabka waxaa ku dhacay diyaarad aan duuliye lahayn, oo aan la garanayn cidda iska leh, taasoo sababtay burbur yar oo soo gaaray markabka. Hase yeeshee, lama soo sheegin wax dhimasho ama dhaawac ah, sidoo kalena ma jirin wax wasakhow deegaan ah oo ka dhashay dhacdada.
Warbixintu waxay sheegtay in markabku weli sii wadi karo safarkiisa, isla markaana uu ku sii jeedo halkii uu u socday.
UKMTO ayaa intaas ku dartay in baaritaan lagu hayo dhacdadan uu weli socdo, iyadoo dhammaan maraakiibta maraya aaggaas lagu amray inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah isla markaana si degdeg ah u soo sheegaan dhaqdhaqaaq kasta oo laga shakiyo.