Netanyahu:-“Israa’iil waxay la Wareegi Doontaa Boqolkiiba 70 Dhulka Gaza

Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, ayaa ku dhawaaqay inuu amray ciidanka inay sii ballaariyaan joogitaankooda iyo gacanta ay ku hayaan Marinka Gaza, tallaabo ka hor imanaysa qodobbada heshiiska xabbad-joojinta.
Isagoo ka hadlayay deegaan ay Israa’iiliyiintu ka degeen Daanta Galbeed ee la haysto, ayuu sheegay in ciidanka Israa’iil ay maamuli doonaan 70 boqolkiiba Gaza, halka markii heshiiska xabbad-joojintu hirgalay bishii Oktoobar ee la soo dhaafay ay gacanta ku hayeen 53 boqolkiiba.
Muuqaallo laga baahiyay telefishinnada Israa’iil oo laga duubay munaasabadda ayaa muujinayay dad ka qaybgalayay oo ku dhawaaqaya “boqolkiiba boqol,” halka Mr. Netanyahu uu uga jawaabay: “Marka hore 70 boqolkiiba; aan halkaas ka bilowno.”
Israa’iil ayaa dishay in ka badan 900 Falastiiniyiin ah tan iyo markii uu dhaqangalay heshiiska xabbad-joojinta ee uu Mareykanku dhexdhexaadiyay. Israa’iil waxay ku eedaynaysaa in heshiiska ay jebisay dhinaca diiday inuu hubka dhigo.