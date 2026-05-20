New York Times oo Baahisay Qorshe Yaab leh oo lala Damacsanaa Iran

Warbixintan uu daabacay wargeyska The New York Times ayaa dhalisay hadal-heyn weyn oo caalami ah, maadaama ay sheegtay in dowladaha Mareykanka iyo Israel ay si qarsoodi ah u diyaariyeen qorshe siyaasadeed oo lagu beddelayo hoggaanka Iran intii uu socday dagaalkii billowday 28-kii Febraayo 2026.
Qodobka ugu yaabka badan warbixinta ayaa ahaa in qofka loo qorsheeyay inuu hoggaanka dalka la wareego uu ahaa madaxweynihii hore ee Iiraan, Mahmoud Ahmadinejad, oo dunida si weyn ugu caan baxay hadallo adag oo uu ka jeedin jiray reer galbeedka iyo Israa’iil xilligii uu xukunka hayay 2005 ilaa 2013.
Warbixintu waxay sheegtay in qorshahan uu ahaa mid ay Israa’iil soo diyaarisay, balse uu taageero iyo oggolaansho ka helay maamulka madaxweynaha Donald Trump. Ujeeddadu waxay ahayd in haddii hoggaankii sare ee Iiraan la burburiyo, gaar ahaan hoggaamiyihii ruuxiga ahaa Ali Khamenei, markaas talada loo dhiibo shaqsi “gudaha dalka ka yimid” si shacabka Iiraan ay u dareemaan in isbeddelku yahay mid gudaha kasoo baxay, halkii uu ahaan lahaa maamul shisheeye oo si toos ah loo keenay.
Sida warbixintu tilmaameyso, qorshahaasi wuxuu ku saleysnaa fikir ah in Ahmadinejad uu weli taageero hoose ku leeyahay qeybo kamid ah shacabka Iiraan, inkastoo uu khilaaf la galay madaxda sare ee dalka sanadihii dambe, isla markaana la geliyay xabsi guri iyo cadaadis siyaasadeed. Saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in la rumeysnaa inuu noqon karo “waji qaran” oo lagu maamulo marxalad kala guur ah dagaalka kadib.
Arrinta ugu muranka badan ayaa ahayd sida nin muddo dheer lagu yaqiinay taageerada barnaamijka nukliyeerka Iiraan iyo hadallada ka dhanka ah Israa’iil uu ugu dambeyn u noqday qof ay reer galbeedku doonayaan inay xukunka ku wareejiyaan. Qaar kamid ah saraakiisha lagu wareystay warbixinta ayaa qirtay in doorashadiisu ahayd “mid aan caadi ahayn”, balse ay ku saleeyeen in uu yahay siyaasi si fiican u yaqaan nidaamka gudaha Iiraan islamarkaana aan si buuxda uga tirsaneyn garabka ugu adag ee taliska hadda jira.
Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in maalintii ugu horreysay ee dagaalka uu dhacay weerar lagu qaaday guriga Ahmadinejad ee magaalada Tehran. Sida laga soo xigtay saraakiisha Mareykanka, weerarkaasi looma qorsheyn inuu dilo Ahmadinejad, balse waxaa la doonayay in looga saaro ilaaladii iyo ciidamada ku hayay xabsi guriga u eg si loo sahlo inuu baxsado uguna biiro qorshaha cusub. Si kastaba, weerarkaasi wuu fashilmay, Ahmadinejadna waa uu dhaawacmay.
Kadib dhaawacaas, warbixintu waxay sheegtay inuu Ahmadinejad lumiyay kalsoonidii qorshaha, isla markaana uu si lama filaan ah u jaray xiriirkii lala lahaa. Tan iyo xilligaas lama arkin muuqaal rasmi ah oo uu kasoo muuqday, waxaana la sheegay in xitaa Mareykanku aanu hadda si dhab ah u ogeyn halka uu joogo ama xaaladdiisa caafimaad. Israa’iil ayaa la rumeysan yahay inay u aragto inuu si ula kac ah uga baxay heshiiska markii uu dagaalku dhab noqday.
Warbixintan ayaa dhalisay su’aalo badan oo ku saabsan sida quwadaha waaweyn mararka qaar u qorsheeyaan isbeddel siyaasadeed oo dalal kale ka dhaca. Dad badan ayaa la yaabay sida nin muddo dheer loo arkayay “cadaw adag” uu hal mar ugu noqon karo xulasho ay taageerayaan Washington iyo Tel Aviv. Qaar kamid ah falanqeeyeyaasha ayaa sheegay in tani muujineyso in siyaasadda caalamiga ah aysan ku dhisneyn saaxiibtinimo joogto ah ama cadaawad joogto ah, balse ay ku dhisan tahay dano iyo istaraatiijiyad is beddeli karta.