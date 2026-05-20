Wasiirka Arrimaha Gudaha Pakistan Oo Mar kale Booqday Tehran iyo Wadaxaajoodkii Maraykanka iyo Iran

Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Pakistan Mohsin Naqvi ayaa manta oo Arbaca ah safar ku tagay Iiraan markii labaad muddo toddobaad ah, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA, iyadoo la filayo in wadahadallada u dhexeeya Tehran iyo Washington ay ka dhacaan meel u dhow Islamabad, halkaas oo ay Pakistan dhexdhexaadiye ka tahay dadaal lagu soo afjarayo dagaalka.
IRNA waxay soo xigatay ilo diblomaasiyadeed oo ku sugan Islamabad oo sheegaya in Naqvi uu tagay Tehran si uu kulamo ula yeesho mas’uuliyiinta Jamhuuriyadda Islaamiga ah.
Naqvi wuxuu booqday Tehran Sabtidii la soo dhaafay, taasoo qayb ka ah dadaallada loogu talagalay “fududeynta” wadahadallada u dhexeeya dhinacyada Iiraan iyo Mareykanka, sida ay sheegtay warbaahinta Iiraan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Talaadadii ka digay suurtagalnimada weerar cusub oo lagu qaado Iiraan, maalin ka dib markii uu shaaca ka qaaday inuu joojiyay weerar ballaaran oo la qorsheeyay oo ka dhan ah Iiraan, isagoo ka jawaabaya hoggaamiyeyaasha Khaliijka iyo inuu ogolaado heshiis dhexmara labada dhinac.
Taas beddelkeeda, militariga Iiraan waxay ku hanjabeen suurtagalnimada inay furi doonaan “jihooyin cusub” haddii uu dhaco kacdoon militari oo ka dhan ah Iiraan.
Trump ayaa wariyeyaasha Aqalka Cad u sheegay inuu “saacad uun” u jiro soo saarista amarka lagu bilaabayo weerarrada Mareykanka ee Iiraan, ka hor inta uusan go’aansan inuu dib u dhigo daqiiqadda ugu dambeysa.
Wuxuu intaas ku daray inuu “rajeynayo in Mareykanka uusan mar kale dagaal gelin, laakiin waxaa dhici karta inay jirto suurtagalnimada weerar cusub oo weyn, inkastoo uusan weli hubin.”