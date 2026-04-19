Spain Oo Sheegtay In Midowga Yurub u Gudbin doono Soo-jeedin ka Dhan ah Israel

Ra’iisal Wasaaraha Spain, Perdo Sanchez ayaa sheegay inuu maalinta Salaasada u gudbin doono Midowga Yurub soo jeedin lagu joojinayo dhamaan heshiisyada Iskaashi ee Yurub la leedahay ISRL.
Pedro Sanchez ayaa yidhi “Ma ogolin waxa ay sameynayso Dowlada ISRL, dowlad kasta oo ku xadgudubta sharciga caalamiga ah Isla markaana jabisa mabaa’diida iyo qiyamka Midowga Yurub ma noqon karo saaxiibka Yurub.”
Dhinaca kale Barakac ayaa xilligan ka socda koonfurta Lubnaan, iyadoo ay muuqato inaysan shaqeyn xabbad-joojintii uu Trump ku dhawaaqay, oo ay jirto suragalnimo ay Israa’iil dib u billaabayso duqeymaheeda koonfurta Lubnaan, sida uu weriyey telefishinka TRT.