Trump Oo Hogaamiyeyaasha Iiraan ka Codsaday iney sii Daayaan Haweenka

Madaxweynaha Mareykanka ayaa Hogaamiyeyaasha Iiraan si naxariis leh uga codsaday iney sii daayaan oo ay dhibaato gaadhsiin haweenkan.
Trump wuxuu yidhi “Waxaan hogaamiyeyaasha Iiraan oo dhawaan wadda-hadalo la yeelan doona wakiiladeyda si wayn uga codsanayaa in lasii daayo haweenkan, waan huba iney ixtiraami doonaan codsigan, fadlan wax dhib ah ha u geysanina, hadii aad sidaa sameysaan waxay bilow wanaagsan u noqon doontaa wadda-hadaladeena.”
Iiraan ayaa qorsheynaysa iney xukun daldalaad ah ku rido 8 haweenka ah oo dhamaantood Iiraniyiin ah, kuwaasoo loo haysto iney kasoo horjeeden Dowlada Iiraan.