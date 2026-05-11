Turkiga iyo Somaliya oo ka Wada Shaqeynaya Mashruuc Cusub oo Saldhig Hawada sare ah

Dowladda Turkiga iyo Soomaaliya ayaa heshiis ku gaaray dhismaha xarun cusub oo hawada sare ah oo laga hirgelinayo xeebta Badweynta Hindiya ee Soomaaliya, gaar ahaan agagaarka deegaanka Warsheekh ee u dhow magaalada Muqdisho.
Mashruucan oo ay hormuud ka tahay shirkadda hubka sameysa ee Roketsan, ayaa la sheegay inuu tijaabin doono gantaallo fogaan dheer oo gaari kara ilaa 1,250 mayl. Tani waxay keeni karta in aag ballaaran oo ay ka mid yihiin Jasiiradda Carabta, marin biyoodka Hormuz, Gacanka Cadmeed, Badda Cas, iyo xeebaha galbeed ee Hindiya ay galaan saameynta farsamo ee gantaalladan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan iyo Madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud ayaa heshiiskan ku shaaciyay Istanbul dabayaaqadii 2025, iyaga oo ku tilmaamay iskaashi tiknoolajiyadeed oo u dhexeeya dalal saaxiib ah.
Dhinaca kale, Selçuk Bayraktar oo ah madaxa tiknoolajiyadda shirkadda Baykar ayaa sheegay in Soomaaliya ay muhiim u tahay qorshaha Turkiga, isaga oo tilmaamay in goobtaasi loo arko meel istiraatiiji ah oo lagu taageerayo hawlaha hawada sare.
Turkiga ayaa hore uga hirgeliyay Muqdisho saldhigga tababarka ciidamada ee TURKSOM Military Training Base, kaas oo ka mid noqday meelaha ugu waaweyn ee Turkigu ku leeyahay dibadda tan iyo 2017. Sidoo kale, labada dal ayaa 2025 ku heshiiyay iskaashi amni oo ku saabsan ilaalinta biyaha Soomaaliya iyo kheyraadka badda.
Magaalada Mogadishu ayaa sidoo kale martigelisay taageero militari iyo mid amni oo Turkigu siiyo dowladda Soomaaliya, halkaas oo ay ka socdaan tababaro iyo taageero farsamo oo la xiriira ciidanka.
Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha amniga ayaa sheegaya in mashruucan uu ka tarjumayo isbeddel weyn oo ku saabsan xiriirka labada dal, inkasta oo uu jiro dood ku saabsan saameynta istiraatiijiyadeed ee uu ku yeelan karo gobolka.
Dhinaca kale, Maraykanka iyo saaxiibadiisa gobolka ayaa si dhow ula socda mashruucan, iyaga oo ka walaacsan saameynta uu ku yeelan karo isu dheellitirka awoodaha gobolka iyo hawlgallada la dagaalanka kooxda al-Shabaab.
Ilaa hadda, dowladda Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ku adkeysanaya in mashruucu yahay iskaashi horumarineed oo diiradda saaraya tiknoolajiyadda, amniga iyo dhaqaalaha, halka falanqayntu ay weli socoto oo ay beesha caalamku si dhow ula socoto.