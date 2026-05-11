Xassan Sheekh Oo Kampala kula kulmay Dhigiisa Uganda Musaveni (Sawirro)

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud iyo wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, halkaas oo uu kaga qeyb galayo munaasabadda caleemo-saarka Madaxweynaha dib loo doortay ee Uganda Yoweri Kaguta Museveni.
Socdaalka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa imanaya xilli xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Uganda uu marayo marxalad iskaashi oo dhinacyo badan leh, gaar ahaan amniga, la dagaallanka argagixisada, iyo taageerada howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. Dowladda Uganda ayaa kamid ah waddamada ciidamada ugu badan ku leh howlgalka taageerada iyo xasilinta Soomaaliya, iyadoo muddo dheer door muuqda ka qaadatay dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab.
Markii uu gaaray Kampala, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa si rasmi ah loogu soo dhoweeyay xarumaha dowladda Uganda, kahor inta uusan u dhaqaaqin Qasriga Madaxtooyada halkaas oo uu kulan gaar ah kula yeeshay Madaxweyne Museveni. Labada Madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka laba geesoodka ah, iskaashiga dhinacyada amniga iyo siyaasadda, iyo xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa Madaxweyne Museveni ugu hambalyeeyay dib u doorashadiisa, isagoo ku ammaanay doorka Uganda ay ka qaadatay taageerada Soomaaliya iyo dadaallada nabadeynta gobolka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Uganda garab istaagga ay muujiyeen muddadii ay Soomaaliya ku jirtay marxaladaha adag ee amni iyo dib u dhis.
Kulanka labada Madaxweyne ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha amniga, iyadoo labada dhinac ay isku afgarteen in la sii xoojiyo wada shaqeynta ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah iyo khataraha amni ee gobolka. Dowladda Uganda ayaa weli kamid ah dalalka ciidamada ugu badan ka jooga Soomaaliya, kuwaas oo qeyb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee taageeraya ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale, labada hoggaamiye ayaa ka hadlay iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, waxbarashada, iyo diblomaasiyadda, iyagoo muujiyay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo xiriirka shacabka labada dal. Uganda ayaa kamid ah waddamada ay ku nool yihiin arday badan oo Soomaaliyeed, halka ganacsato Soomaaliyeed ay sidoo kale door weyn ku leeyihiin dhaqaalaha magaalada Kampala.
Munaasabadda caleemo-saarka Madaxweyne Museveni ayaa waxaa ka qeyb galaya madax iyo wafdiyo ka kala socda dalal badan oo Afrika ah, taasoo muujinaysa muhiimadda siyaasadeed ee Uganda ku leedahay gobolka Bariga Afrika. Madaxweyne Museveni ayaa muddo dheer hoggaaminayay Uganda, wuxuuna kamid yahay madaxda ugu waqtiga dheer qaaradda Afrika.
Ka qeyb galka Madaxweyne Xasan Sheekh ee munaasabaddan ayaa loo arkaa mid xoojinaysa xiriirka istiraatiijiga ah ee Soomaaliya iyo Uganda, gaar ahaan xilligan ay Soomaaliya dadaallada ugu jirto sugidda amniga dalka iyo xoojinta xiriirrada diblomaasiyadeed ee gobolka.