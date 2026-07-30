55-ka xidhiidh ee kubadda cagta Yurub ee ku mideysan UEFA ayaa isku raacay inay qaadacaan dhammaan tartamada FIFA haddii la meel mariyo qorshaha lagu iibinayo saamiyo ka mid ah Koobka Adduunka iyo tartamada kale si ay u maalgashadaan shirkado gaar loo leeyahay.
UEFA waxay sheegtay in Koobka Adduunku uusan ahayn hanti ganacsi oo la iibin karo, balse uu yahay dhaxal ciyaareed caalami ah oo jiilal badan ay dhiseen ciyaartoy, xulal qaran iyo taageerayaal.
Haddii qorshaha Madaxweynaha FIFA, Gianni Infantino, la ansixiyo, UEFA waxay qaadici doontaa dhammaan tartamada FIFA, oo ay ku jiraan Koobka Adduunka ragga, dumarka iyo Koobka Kooxaha Adduunka. Tijaabada ugu horreysa ee go’aankan waxay noqon kartaa isreeb-reebka Koobka Adduunka Haweenka ee bisha Oktoobar.