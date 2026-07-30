Somaliland Oo Ruqsadii kala Noqotey Shirkadii Bixin-jirtey Visaha Turkiga by Heemaaln July 30, 2026 July 30, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 2 Madaxweynaha Kenya, Oo si Adag uga Hadlay Tallaabo Uu Mareykanka kusoo Celiyay Garsoore Cumar Abiy Ahmed oo Markale Xoojiyay Damiciisii Badda. Beesha Caalamka oo si adag uga soo Horjeesatay Dagaal ka dhaca Koonfur Galbeed Maxey ka Wada-hadleen Wasiirrada Arrimaha Dibadda Iiraan iyo Daalibaan? 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Boqolaal Askari Oo Israel u Diyaarisay Duulaan ka Dhan ah Qasa Oo Gadooday.