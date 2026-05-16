Aisha Abdalla Adam Oo Xabsiga loo Dhigay Markii Ay Gashay Goob Laga Mamnuucay

Aisha Abdalla Adam oo 31 jir ah ayaa la sheegay in la xiray 12-kii May 2026 saacadda markay ahayd 7:08 fiidnimo, sida ku cad xogta kasoo baxday Metro Transit Police Department.
Diiwaanka dadweynaha ayaa muujinaya in loo haysto eedeymo la xiriira ku noqoshada hanti ama goob horay looga mamnuucay inay gasho muddo hal sano gudahood ah, taas oo hoos timaada qodobka 609.605.1(B)(😎 ee sharciyada gobolka Minnesota.
Sidoo kale, waxaa lagu soo oogay eedeyn kale oo la xiriirta isticmaalka sigaar ama wax la cabo gudaha gaadiidka dadweynaha ama goobaha transit-ka, taas oo ku cad qodobka 609.855.3A(A)(1). Labada eedeynba waxaa lagu tilmaamay “Misdemeanor,” oo ah dambi heer hoose ah balse weli sababi kara ganaaxyo ama xabsi gaaban haddii dambiga lagu helo.
Si kastaba, eedeymahani wali waa tuhmo oo maxkamad rasmi ah kama aysan soo saarin wax xukun ah, waxaana qof kasta uu xaq u leeyahay difaac sharci ilaa dambigiisa lagu caddeeyo maxkamad.