UNHCR Oo Shaacisay Tirada Dhimashada Dhaawaca iyo Qoysaska ku Barakacay Dagaalkii Muqdisho

Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga (UNHCR) ayaa sheegtay in ugu yaraan 13 qof ay ku dhinteen, halka 189 kalena ay ku dhaawacmeen iska horimaadyadii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee u dhexeeyay ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo xoogag la safan mucaaradka.
Warbixin ay hay’addu soo saartay Jimcihii ayaa lagu sheegay in rabshadahaasi ay sidoo kale sababeen barakaca ku dhawaad 12,500 oo qoys, kuwaas oo intooda badan ka cararay guryahooda si ay uga badbaadaan rasaasta iyo dagaallada ka dhacay qaybo ka mid ah caasimadda.
UNHCR waxay sheegtay in haween, carruur iyo dadka kale ee nugul ay si gaar ah u saameeyeen colaadda, iyadoo digniin ka muujisay xaaladda bani’aadannimo ee sii xumaaneysa. Hay’addu waxay xustay in dadka barakacay ay si degdeg ah ugu baahan yihiin hoy, cunto, biyo nadiif ah iyo adeegyo caafimaad.
Hay’adaha gargaarka ayaa wada dadaallo lagu caawinayo qoysaska ay saameeyeen dagaalladu, hase yeeshee waxaa jirta walaac ku saabsan baahiyaha sii kordhaya ee dadka ka barakacay guryahooda.
UNHCR ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada inay ilaaliyaan shacabka rayidka ah, joojiyaanna tallaabooyinka horseedi kara rabshado iyo barakac hor leh.
Warbixintan ayaa kusoo beegmaysa xilli Soomaaliya ay wajahayo xiisado siyaasadeed oo sii xoogeysanaya, iyadoo beesha caalamka ay ku celcelisay baaqyada ku aaddan in khilaafaadka lagu xalliyo wada hadal iyo hannaan siyaasadeed oo nabdoon.