Aqalka Wakiillada Mareykanka Oo Ansixiyay Qaraar Lagu Xaddidayo Awoodda Trump Ee Dagaalka Iran

Iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada la xiriira dagaalka Iran, Aqalka Wakiillada Mareykanka ayaa ansixiyay qaraar lagu doonayo in lagu xaddido awoodda Madaxweynaha Mareykanka ee ku saabsan dagaalka Iran.
Qaraarka ayaa lagu meel mariyay cod 214–208, waxaana lagu dalbanayaa in Madaxweyne Donald Trump uu joojiyo howlaha militari ee ka dhanka ah Iran haddii uusan haysan oggolaanshaha Kongareeska.
Afar xildhibaan oo ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga ayaa ku biiray Dimuqraadiyiinta, iyagoo taageeray qaraarka.
Tani waa markii labaad oo Aqalka Wakiilladu meel mariyo qaraar lagu isku dayayo in lagu xaddido awoodda madaxweynaha ee arrintan.
Waxaa sidoo kale la filayaa in Golaha Senate-ka uu maanta u codeeyo qaraarkan.
Inkastoo inta badan xildhibaannada Jamhuuriga ay ka soo horjeesteen qaraarka, iyagoo muujiyay taageeradooda dagaalka uu Trump kula jiro Iran, haddana afarta xubnood ee Jamhuuriga ah ee la safatay Dimuqraadiyiinta ayaa door muhiim ah ka qaatay ansixintiisa.
Qaraarkan wuxuu muujinayaa mucaaradad muuqata oo ka dhan ah sida maamulka Trump u maareynayo dagaalka, hase yeeshee ma aha mid sharci ahaan qasab ku ah maamulka. Xitaa haddii Senate-ku ansixiyo, si toos ah uguma qasbi doono Aqalka Cad inuu joojiyo dagaalka.
Waxaa jira dood ku saabsan awoodda sharci ee qaraarka. Qaar ayaa u arka tallaabo astaan siyaasadeed oo keliya, halka qaar ka mid ah xildhibaannada Dimuqraadiga ay ku doodayaan in haddii Senate-ku ansixiyo, uu yeelan karo awood sharci maadaama aysan jirin maxkamad Mareykan ah oo si cad uga hortimid qaraarrada noocan ah.