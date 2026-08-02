Bin Salmaan Oo ku Boorriyay Mareykanka inuu Joojiyo Dagaalka Iran Wadahadalo-na la Furo

Wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa xaqiijisay in Dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan uu wada hadal dhanka taleefoonka ah la yeeshay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasi oo madaxda ay ka wadahadleen xaaladda amni iyo is bedeladii ugu dambeeyay ee Bariga Dhexe.
Sida lagu sheegay bayaanka, Bin Salmaan waxa uu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in mudnaanta la siiyo dariiqa wadahadalka iyo diblomaasiyadda si loo yareeyo xiisadaha sii kordhaya ee gobolka.
Amiirka ayaa sidoo kale ku baaqay in la sameeyo dadaal kasta oo lagu soo celinayo xasilloonida, isagoo sheegay in xaaladdu ay dhabaha u xaari karto xal diblomaasiyadeed iyadoo la ilaalinayo ammaanka iyo xasilloonida gobolka.
Intaa waxaa dheer, wuxuu ka digay khatarta fiditaanka dagaal kaas oo saameyn ku yeelan kara Bariga Dhexe oo keliya laakiin sidoo kale amniga iyo xasilloonida caalamiga ah.
Madaxweyne Trump ayaa goor dambe oo sabti ah sheegay in weerar militari oo weyn oo ka dhan ah Iran la qorsheeyay, balse markii dambe wuxuu ku dhawaaqay in Mareykanka iyo Israa’iil ay si ku meel gaar ah u joojinayaan tallaabadaas ka dib markii ay Iiraan iyo qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe ka codsadeen in ay bannaanka u dhigaan wadahadalka.