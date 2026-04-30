Iiraan Oo si Adag Uga Hadashay Weerarkii Lagu Eedeeyay Ee Ninka Somaliga Uu ka Gaystay London

Safaaradda Iran ee ku taal dalka Ingiriiska ayaa si adag u beenisay eedeymaha sheegaya in Iiraan ku lug leedaha “falal rabshado ah ama dhacdooyin ka dhacay gudaha UK,” kadib weerarkii ka dhacay Golders Green shalay.
Bayaan ay ku daabacday barta X, safaaraddu waxay ku sheegtay in “eedeymahan aaney sal iyo raad lahay oo aan loo lahaynin wax caddeyn ah oo lagu kalsoonaan karo, isla markaana ay u muuqdaan kuwo u adeegaya dano siyaasadeed oo gaar ah.”
Shalay, koox lala xiriirinayo Iran ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka, hase yeeshee ma aysan soo bandhigin wax caddeyn ah. Horey, Wasiirka Arrimaha Gudaha ee UK, Shabana Mahmood, ayaa u sheegtay BBC in aysan “caadi ka ahayn” in kooxo noocaas ah ay sheegtaan mas’uuliyadda, isla markaana baaritaanku weli socdo.
Sidoo kale, madaxa booliska Magaalada London Mark Rowley, ayaa Arbacadii sheegay in ay “wali goor hore tahay in la sheego” haddii Iran ay ku lug leedahay weerarka.
Dhanka kale, Ra’iisul Wasaaraha UK, Keir Starmer, oo ka hadlayay Downing Street maanta, ayaa sheegay in dowladdu soo bandhigi doonto “awoodo cusub oo adag si wax looga qabto khatarta xun ee ay keeni karaan dowlado sida Iran,” isagoo ku eedeeyay inay doonayaan “inay waxyeelleeyaan Yuhuudda British-ka ah.”
Tallaabooyinkan waxaa ka mid ah dedejinta sharciyo cusub oo awood u siinaya dowladda inay si adag ula tacaasho shaqsiyaadka ama kooxaha u shaqeeya hay’ado ay dowlado taageeraan.