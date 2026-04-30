Trump Oo Caawa ka Hadlay Arimo Badan Oo ku Saabsan Xaaladda Iiraan

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa sheegay in Mareykanku si buuxda u burburiyey awoodda nukliyeerka ee Iran, si aysan u helin bam nukliyeer ah.
Isagoo kula hadlayay warfidiyeennada gudaha Aqalka Cad, Madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay: “Waxaan idiin sheegi karaa in Iran ay aad u doonayso inay heshiis sameyso.”
Wuxuu sidoo kale ku andacooday in Mareykanku burburiyay ciidamada badda iyo kuwa cirka ee Iran, isla markaana 82% ka mid ah warshadaha drones-ka ama diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyo 90% ka mid ah warshadaha gantaallada la burburiyay.
Wuxuu intaa ku daray: “Waxaan burburinay gantaallo badan oo iyaga u yaallay.”Donald Trump ayaa sheegay inuusan marnaba oggolaan karin in Iran ay hesho hub nukliyeer ah.
Isagoo ka hadlayay xannibaadda badeed ee Iran, wuxuu ku andacooday in “dhaqaalahoodu burburayo,” isla markaana “xannibaaddeennu ay aad u shaqeysay, Iran-na aysan hadda wax dakhli ah ka helin saliidda” ayuu yiri.