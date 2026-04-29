Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Geedka Strawberries faa’iidada caafimaad ee uu leeyahay hadii cunistiisa la joogteeyo
Macluumaad iyo hagaha isticmaalka Daawada Trulicity ee daawaynta casriga ah ee xanuunka macaanka
Boqolaal Shacab Banaan-bax ka Dhigay Safaaradda Imaaraadka ee Magaalada Ankara

Boqolaal shacab ayaa isugu soo baxay bannaanka safaaradda Imaaraadka Carabta ee magaalada Ankara, iyaga oo sita boorar ay ku qoran yihiin ereyo ay ka mid yihiin: “Laga bilaabo Qasa ilaa El Fasher, waa hal dhaawac iyo damiir wada jir ah,” “UAE, kala bax gacantaada Suudaan,” iyo “Xasillooni Suudaan iyo nabad gobolka.”

Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in Imaaraadku doonayo inuu gacanta ku dhigo kheyraadka Afrika oo dhan, gaar ahaan dahabka iyo uranium-ka Suudaan, isla markaana uu adeegsado kooxo calooshood u shaqeystayaal ah si uu u gaaro danahaas.

Waxay sidoo kale xuseen inay sii wadi doonaan dadaallada ay kaga soo horjeedaan siyaasadahaas, iyaga oo sheegay in ay doonayaan in dunida oo dhan la gaarsiiyo xasuuqa ay ku kacayaan maleeshiyaadka El Fasher.

“Carruur baa la dilay. Dad rayid ah baa la gowracay. Dadkii baxsanayay ayaa dabin loo dhigay. Maanta El Fasher waxay ku jirtaa xaalad agoonnimo, xanuun iyo silic ba’an.”

Turkiga iyo Imaaraadka ayaa ku lug leh colaadaha Suudaan waxa ayna kala taageeraan laba dhinac ee dowladda Suudaan iyo kooxda RSF.

Qeybtii hore oo keliya: Harry Kane wuxuu dhigay laba rikoor...
Markus Babbel oo ku fogaaday Salah “Wuxuu ahaa mid aad...
Qeybtii hore oo keliya: Harry Kane wuxuu dhigay laba rikoor kulankii...
Markus Babbel oo ku fogaaday Salah “Wuxuu ahaa mid aad u...
Juventus oo u heelan helista Bernardo Silva oo ka huleelaaya Mancity
Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Aston Villa iyo Newcastle oo tartan ugu...
Geedka Strawberries faa’iidada caafimaad ee uu leeyahay hadii cunistiisa la...
Macluumaad iyo hagaha isticmaalka Daawada Trulicity ee daawaynta casriga ah...
Xasaasiyadda cuntada ee nidaamka difaaca jirka iyo dheefshiidka
Kansarka ku dhaca dabnaha iyo sida ugu fudud ee loo...
10-ka dawo ee ka caawiya xanuunka subbaga (kolestaroolka sare), ka...
Sobobta dad gaar ah loogu qoro daawada Xultophy ee xanuunka...
Qalabka casriga ah ee Neefsiga ee Flaem LightNeb iyo sida...
Daraasaad: Saameynta Blueberry ee Xusuusta iyo Shaqada Maskaxda
Cadaadiska Dhiigga Sare (Hypertension): Fahamka, Kahortaga, iyo Maareynta
Ozempic: Daawada Semaglutide iyo Isticmaalkiisa Macaanka Nooca 2-aad
Dhibaatooyinka iyo faa’iida laga helo qaadashada dawada Insulin Aspart Sanofi...
Fiitamiinadan waxay noqon karaan kuwo halis ah hadii aad badsato
Wada-hadal Saacado Qaatay Oo Dhex-maray Madaxwaynayaasha Ruushka iyo Maraykanka.
Dood kulul Oo Dhinaca Dagaalka Iran ah Oo Dhex martay...
Weerarkii Lagu Qaaday Yahuuda London Oo loo Aqoonsaday Weerar Argagixisanimo
Elon Musk Oo Dacwad Culus ku soo Oogay Shirkadda OpenAI
Xaaladda dalka Mali Oo Faraha kasii Baxday Iyo Hogaamiyaha Milatariga...
Ra’iisul Wasaare Xamse iyo Danjiraha Kenya oo ka Wada-hadlay xoojinta...
Mucaaradka Somaliland oo si Adag Uga Falceliyay Muddo Kordhinta Golaha...
M/Deni Oo Amray in Gacan Bir ah Lagu Qabto Ciidanka...
Dhexdhexaadiyeyaal Caalamiga ah Oo Kordhiyay Cadaadiska ay Saarayaan Iran iyo...
Boqolaal Shacab Banaan-bax ka Dhigay Safaaradda Imaaraadka ee Magaalada Ankara

Guuldarradii Arsenal ka soo gaartay Manchester City ayaa si...

Haaland oo aaminsan in ay ku guulaysanayaan horyaalka Premier...

Dhibaatada Tottenham way sii socotaa: – Hadda xaaladdu aad...

Manchester United oo xaraash iyo eryis iskugu daraysa toddoba...

Jawaabaha jirka ee yaraanta iyo badida nafaqada vitamin D-ga
by Heemaal
Dhibaatooyinka isu dheellitirka (balance problems) sababaha keena
by Heemaal
Dib-u-celinta Caanaha ee Ilmaha Yar (Infant Reflux)
by Heemaal
Cudurka ku dhanaca ganaca ee halista badan iyo sida loo...
by Heemaal