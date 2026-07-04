Caasimadda Cusub Ee Masar Oo Noqday Mashruuca Ugu weyn Ee Dalkaasi Laga Hirgeliyo

Caasimadda Cusub ee Masar waa mashruuca magaalo ee ugu weyn ee dalkaasi abid hirgeliyo, waxaana laga dhisay qiyaastii 45 kiiloomitir bariga Qaahira. Magaalada waxaa loogu talagalay inay noqoto xarunta cusub ee dowladda, siyaasadda, dhaqaalaha iyo maamulka dalka, iyadoo la yareynayo ciriiriga iyo culeyska ka jira Qaahira oo ay ku nool yihiin malaayiin qof.
Magaaladu waxay ku fadhidaa dhul ballaadhan oo ka badan 700 kiiloomitir oo laba jibbaaran, waxaana loo qorsheeyey inay mustaqbalka degaan u noqoto in ka badan 6.5 milyan oo qof. Waxay leedahay degmooyin loogu talagalay madaxtooyada, baarlamaanka, xafiisyada ra’iisul wasaaraha, wasaaradaha dowladda, xarumaha hay’adaha qaranka, xaafado la deggan yahay, suuqyo ganacsi, xarumo maaliyadeed, huteello, goobaha madadaalada, jardiinooyin waaweyn iyo adeegyo casri ah.
Dhammaan wasaaradaha iyo hay’adaha ugu muhiimsan dowladda ayaa si tartiib tartiib ah loogu wareejiyey magaalada, waxaana halkaas ka shaqeeya kumannaan shaqaale dowladeed. Magaalada sidoo kale waxay hoy u tahay xarunta baarlamaanka, qasriga madaxtooyada iyo xarumaha ugu muhiimsan ee maamulka qaranka.
Qaybta ganacsiga waxaa ku yaalla degmada loo yaqaan Central Business District, oo leh dhismayaal dhaadheer, xarumo bangiyo, shirkado waaweyn iyo maalgashi caalami ah. Halkaasi waxaa sidoo kale ku yaal Iconic Tower, oo dhererkiisu yahay ku dhowaad 385 mitir, kana dhigaya dhismaha ugu dheer qaaradda Afrika.
Dhanka amniga iyo difaaca, magaalada waxaa ku yaalla xarunta cusub ee Strategic Command Headquarters (The Octagon), oo ah xarunta ugu weyn ee taliska ciidamada Masar. Waxaa halkaas ku mideysan xarumaha hoggaanka ciidamada, xarumaha maamulka hawlgallada, nidaamyada isgaarsiinta ciidamada iyo xarumo kale oo casri ah oo lagu maamulo amniga qaranka.
Magaaladu waxay leedahay garoon diyaaradeed oo cusub oo lagu magacaabo Capital International Airport, shabakad waddooyin ballaadhan, tareen koronto (LRT), Monorail casri ah oo ku xira Qaahira, iyo gaadiid kale oo loogu talagalay in si fudud loogu kala socdo.
Waxaa kale oo ku yaalla jaamacado, dugsiyo caalami ah, isbitaallo casri ah, xarumo caafimaad, masaajiddo waaweyn oo uu ka mid yahay Al-Fattah Al-Aleem Mosque, kaniisadda ugu weyn Bariga Dhexe ee Cathedral of the Nativity of Christ, xarumo dhaqameed, matxafyo, goobaha shirarka caalamiga ah iyo xarumo bandhigyo waaweyn.