Saturday, July 4, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Xulka Qaranka Morocco Oo 3-0 Uga Adkaatey Xulka Canada Una Gudbay Wareega Quarter final-ka

by Heemaaln
0 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Xulka qaranka Morocco ayaa 3-0 uga adkaatey xulka dalka Canada, isla markaana iska xaadirisey wareega quarter final-ka ee koobka Adduunka.

Morocco ayaa gaadhay guul aad iyo aad muhiim u ah, waana markii labaad oo xidhiidha ee Morocco ay gaadhayso wareega quarter final-ka koobka Adduunka.

Morocco waxay quarter finalka ku wajihi doontaa Faransiiska vs Paraguay xulkii caawa soo badiya.

Xulka Morocco waa kan keliya ee Afrikaanka iyo Carabta labaduba si isku mid ah rajo uga wada sugayaan.