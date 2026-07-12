Ciyaaryahan uga Qeyb-galay Koonfur Afrika Koobka Adduunka Oo Geeriyooday

Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Koonfur Afrika, Jayden Adams, ayaa geeriyooday isagoo 25 jir ah, toddobaadyo uun kaddib markii uu dalkiisa u matalay Koobka Adduunka.
Adams, oo u ciyaari jiray Mamelodi Sundowns, ayaa ka soo muuqday dhammaan saddexdii kulan ee ay ciyaartay xulka Koonfur Afrika, ka hor intii aan laga reebin tartanka kaddib guuldarro ka soo gaartay martigeliyeyaasha Canada.
“Waxaan si weyn uga naxay ugana murugooday geerida Jayden Adams,” ayuu ku yiri bayaan uu soo saaray Wasiirka Ciyaaraha, Fanka iyo Dhaqanka ee Koonfur Afrika, Gayton McKenzie.
“Waa maalin murugo u ah kubadda cagta Koonfur Afrika. Waxaan weynay mid ka mid ah ciyaartoydii ugu hibada badnayd ee da’da yar. Dalkeenna wuxuu la murugoonayaa qoyskiisa, saaxiibbadiis kooxda iyo malaayiinta taageerayaal ah ee arkay isaga oo ka soo baxay akadeemiyadda kuna soo baxay heer uu ka noqday ciyaaryahan buuxa oo xulka Bafana Bafana ah,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Booliska Koonfur Afrika ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan kaddib markii meydka ciyaaryahanka laga helay gurigiisa oo ku yaalla duleedka Cape Town, subaxnimadii Sabtida.
Wasiir Gayton McKenzie ayaa sidoo kale sheegay:”Sababta dhimashada Jayden weli lama xaqiijin.”