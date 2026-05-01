Dacwad Lagu soo Oogay Ninkii Soomaali ahaa Ee Mindi ku Weeraray Dad Yuhuud ah

Ciise Suleiman ayaa lagu soo oogay dacwad isku day dil ah kadib markii laba nin oo Yuhuud ah lagu weeraray mindi gudaha Golders Green, waqooyiga London, sida ay sheegtay Booliiska Metropolitan.
Ninkan oo 45 jir ah oo heysta dhalashada Britain balse asal ahaan ka soo jeeda Sooomaaliya ayaa lagu soo oogay laba dacwadood oo ah isku day dil iyo hal dacwad oo la xiriirta haysashada qalab af badan oo uu ku watay meel fagaare ah, taasoo la xiriirta dhacdadii Arbacadii.
Sidoo kale waxaa lagu soo oogay dacwad kale oo isku day dil ah oo la xiriirta dhacdo kale oo ka dhacday Great Dover Street ee Southwark isla maalintaas hore.
Khamiistii, heerka khatarta argagixisada ee UK ayaa sare loo qaaday heer “daran” kadib weerarka mindida.
Dowladdu waxay sheegtay in heerka khatartu uu kor u kacayay “muddo”, iyadoo intaa ku dartay in kordhinta heerka aysan “kaliya” ka dhalan dhacdadii toddobaadkan.
Taliyaha Booliiska Metropolitan, Mark Rowley, ayaa sheegay in nin 45 jir ah lagu soo oogay dacwado la xiriira laba dhacdo, oo ay ku jirto dhacdo dhacday horraantii maalintaas ka hor weerarkii Golders Green.
Rowley waxa uu sheegay in baarayaashu ay weli ku hawlan yihiin kiiska, balse arrintu hadda ay tahay mid maxkamadda horteeda taal.
Waxa uu intaas ku daray in dadkii ugu horreeyey ee gurmadka aaday goobta ku taalla waqooyi-galbeed ee London ay ahaayeen kuwo “aan caadi ahayn”.