Mucaaridka Muqdisho oo Shuruudo Adag Hor-dhigey Turkiga Dhexdhexaadinaya iyaga & DFS. by Heemaaln June 9, 2026 June 9, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 13 Madaxweyne Donald Trump Oo si Wayn Loogu soo Dhaweeyay Caasimada Beijing.(Sawiro) Madaxweynaha Koonfur-galbeed Oo Dalbaday in uu Dalka Isaga Baxo. Pete Hegseth: Xabad joojintii Iiraan, waxay Trump waxay siisay sharci uu markale ku qaado dagaal Wadahadaladii Maraykanka Iyo Iiraan Oo Burburay 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Dhismayaal Lagu Kodhiyay Xerada Ciidanka Hub ka Dhigista Borama Oo Xariga Laga Jaray next post Trump Oo ka Hadlay Weerar Aargoosi Oo Caawa Lagu Qaaday Iran