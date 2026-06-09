Dhismayaal Lagu Kodhiyay Xerada Ciidanka Hub ka Dhigista Borama Oo Xariga Laga Jaray by Heemaaln June 9, 2026 June 9, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 13 Kala qaybsanaan weyn ka hor wadahadallada nabadda ee Baakistaan Qadar iyo Iiraan oo ka Wada hadlay Xaalada Bariga dhexe. Itoobiya Oo Qorsheyneysa Bilawga Dhismaha 3 Biyo-xireen oo Cusub Oo Webiga Nile laga Hirgelinayo. Daawo Qaaabkii loo Qaaday Dacwadii loo Heystay Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Trump Oo ku Hanjabay Inuu ka Jawaabi-doono Diyaarad Helicoptar ah Oo Uu Iran ku Eedeyay Inay soo Riday next post Mucaaridka Muqdisho oo Shuruudo Adag Hor-dhigey Turkiga Dhexdhexaadinaya iyaga & DFS.