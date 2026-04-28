Booliiska Somaliland Oo Gacanta kusoo Dhigay Eedeysane Dil Gaystay Dhawaan.

Ciidamada Booliska Somaliland ayaa hawlgal ay sameeyeen gacanta ku soo dhigay eedaysane Cawil Xuseen Garo-baaldi, oo ku eedaysan in uu dil u geystay Marxuum Axmed Nuur Cismaan, isla markaana dhaawacay Jamaal Maxamuud Yuusuf Xaaji Xuseen.
Dadaal iyo hawlgal ay si wadajir ah u fuliyeen Ciidamada Booliska JSL ayaa lagu qabtay deegaanka Sallaxley eedaysanaha , waxaana si degdeg ah loo horgayn doonaa hay’adaha garsoorka.
Taliska Ciidanka Booliska JSL waxa uu bogaadinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay qabashada eedaysanaha.