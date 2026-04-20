Madaxa Golaha Sare Sudan Oo soo Dhaweeyay Taliye Muhiim u ahaa RSF oo Ku Biiray Ciidanka Suudaan

Madaxa Golaha Sare ee Suudaan, Abdel Fattah al-Burhan, ayaa Axaddii si diirran ugu qaabilay taliye sare oo ka goostay ciidamada gurmadka degdegga ah ee RSF, xilli uu ku sugnaa gobolka Waqooyi ee dalkaas. Tallaabadan ayaa falanqeeyayaashu ku tilmaameen mid ka mid ah kala go’yadii ugu waa weynaa ee kooxda RSF ay la kulanto bilihii u dambeeyay.
Sarreen Guuto Al-Nour Ahmed Adam, oo loo yaqaan “Al-Qubba,” ayaa gaaray magaalada Dongola kadib safar baxsad ah oo uu kaga soo tegay deegaanka Kutum ee Waqooyiga Daarfuur. Ka gooshadiisu waxay astaan u tahay isbeddel culus oo ku yimid isbahaysiyada RSF, iyadoo dagaalka Sudan conflict uu weli si xoogan u socdo tan iyo bishii Abriil 2023.
Wararka ay baahiyeen Al Jazeera iyo Al Arabiya ayaa sheegaya in Al-Burhaan iyo saraakiil sare oo militari ay si rasmi ah u soo dhaweeyeen Al-Qubba iyo ciidamadiisa. Xitaa waxaa la sheegay in taliyaha ciidanka Suudaan uu hadiyad ahaan ugu deeqay gaarigiisa gaarka ah—arrin si weyn loo hadal hayo.
Al-Qubba waxaa loo aqoonsan yahay inuu ka mid ahaa aas-aasaasayaashii RSF, isagoo door muuqda ka qaatay dagaallo waaweyn, gaar ahaan kuwii ka dhacay El Fasher. Halkaas ayuu kula dagaallamay saraakiil kale oo ay ka mid yihiin Ali Yaqoub iyo Gedo Ibn Shouk, oo xiriir dhow la leh hoggaamiyaha RSF, Mohamed Hamdan Dagalo.
Ilo militari oo la hadlay Sudan Tribune ayaa tilmaamay in ka gooshadan ay salka ku hayso khilaafyo gudaha ah oo ka jiray RSF. Al-Qubba ayaa laga qaaday xilkii guddoomiyaha militari ee Waqooyiga Daarfuur, iyadoo jagadaas loo dhiibay Ibn Shouk kadib qabsashadii El Fasher bishii Oktoobar 2025. Tani waxay sii hurisay cabashooyin la xiriira takoorid iyo cadaadis lagu hayo ciidamadiisa.
Wararku waxay sidoo kale sheegayaan in Al-Qubba uu baxsaday 9-kii Abriil, isagoo ka tegay tuulo lagu naanayso magaciisa oo ku dhow Kutum, kadib markii uu ka badbaaday isku day ay RSF ku doonaysay inay ku qabato kuna wareejiso magaalada Nyala. Waxaa lagu eedeeyay inuu waday abaabul kacdoon gudaha ah—eedeen muujinaysa heerka kala daadsanaanta ee kooxdaasi gaartay.
Dhacdadan ayaa iftiiminaysa kala fogaanshaha sii kordhaya ee gudaha RSF, iyadoo laga cabsi qabo in ay saameyn weyn ku yeelato jihada dagaalka Suudaan ee weli aan la saadaalin karin.