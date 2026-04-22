Dad Rayid ah Oo Lagu Dilay Dagaal Ciidamada Itoobiya ku Galeen Gobolka Amxaarada

Toddoba qof ayaa ku dhintay iska horimaadyo dhexmaray ciidamada dowladda Itoobiya iyo kooxo hubeysan oo ka dhacay gobolka Amxarada.
Dadka goob-joogayaal ah ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay weerareen xarun kaniisad ku taalla magaalada Sali Jimcihii la soo dhaafay.
Dadka deegaanka ayaa weerarkaas ku tilmaamay kii ugu darnaa, iyagoo sheegay in qaar ka mid ah dadka la dilay lagu qasbay inay jilba joogsadaan ka hor inta aysan ciidamadu rasaas ku furin.
Hay’adaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Fano inay geystaan dilal, afduubyo iyo xadgudubyo kale oo ka dhan ah dadka rayidka ah.