Pakistaan Oo Sacuudiga Gaysay Diyaarado Dagaal Ciidan Iyo Nidaamka Difaaca

Pakistan ayaa si hoose ugu daabulay 8,000 oo askari, diyaaradaha dagaalka ee F-17, diyaarado aan duuliye lahayn (drones), iyo nidaamka difaaca cirka ee HQ-9 gudaha boqortooyada Sacuudiga intii uu socday dagaalka Iran.
Howlgalkaasi wuxuu dhaqan-geliyay Heshiiska Is-difaaca Istiraatiijiga ah ee u dhexeeya Saudi Arabia iyo Pakistan, kaas oo lagu saxiixay magaalada Riyadh bishii Sebteembar 2025.
Sida ay werisay Reuters, ciidamada la geeyay waxaa ku jiray ku dhowaad 16 diyaaradood oo dagaal, laba cutub oo drones ah, iyadoo dhammaan qalabkaasi ay maamulayeen ciidamada Pakistan, halka maalgelintana ay bixisay Sacuudiga